Barcelona hikt tegen afkoopsom van 120 miljoen euro aan

Ivan Rakitic werd in de afgelopen tijd meerdere malen in verband gebracht met een transfer naar Manchester United. De middenvelder van Barcelona is echter niet meer in beeld bij the Red Devils . (Evening Standard)

AC Milan heeft de beste papieren voor de komst van Juan Sebastian Sforza in handen. De middenvelder van Newell’s Old Boys staat ook op het lijstje bij onder meer Manchester City, Paris Saint-Germain, Bayern München en Juventus. (Milan News)