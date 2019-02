‘FC Porto-trainer kent geen genade en straft Militao na stapavond’

FC Porto moet het vrijdagavond in de competitiewedstrijd tegen Tondela stellen zonder Éder Militao. Volgens O Jogo en Record is de Braziliaanse verdediger geschorst door trainer Sérgio Conceição. Militao zou tegen de regels in samen met Luizão, een speler van het tweede elftal van Porto, op stap zijn gegaan en wordt daar voor gestraft.

Militao zou het Portugese nachtleven zijn ingedoken om de verjaardag van Luizão te vieren. De spelers werden samen met andere Braziliaanse voetballers van andere clubs om vijf uur in de ochtend gespot in club Eskada in Porto. FC Porto kreeg hier lucht van en heeft ingegrepen.

De club hanteert immers de strenge regel dat er in aanloop naar wedstrijden niet wordt gefeest. Hoewel Porto met meerdere blessures kampt en Militao een dragende kracht is in het elftal, maakt de trainer geen uitzondering voor de 21-jarige verdediger. Militao wordt vrijdagavond naar verwachting vervangen door Pepe in het hart van de verdediging. Luizão zal dit weekend niet in actie komen voor Porto B.

Het is vooralsnog onduidelijk of het bij een wedstrijd schorsing blijft voor Militao. De hoofdmacht kan hem de komende periode immers goed gebruiken. Porto neemt het in de komende weken op tegen Sporting Braga, Benfica en AS Roma. De Braziliaan is naar alle waarschijnlijkheid bezig aan zijn laatste seizoen in Porto. In de Spaanse media werd hij onlangs gelinkt aan Real Madrid, dat naar verluidt vijftig miljoen euro voor hem over heeft.