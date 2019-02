Kevin-Prince Boateng verliest vermogen bij inbraak tijdens duel Barcelona

Zowel een droom als een nachtmerrie van Kevin-Prince Boateng kwam zaterdag uit. De verrassende winteraanwinst speelde in het thuisduel van Barcelona met Real Valladolid (1-0) voor het eerst met Lionel Messi een elftal; een droom waar de aanvaller enkele weken geleden al openlijk over fantaseerde. Tijdens de wedstrijd in het Camp Nou werd Boateng echter slachtoffer van een inbraak, zo schrijven Spaanse media zondagmiddag.

De inbraak vond plaats in het onderkomen van Boateng in Sarrià, een wijk van Barcelona. Het ongewenste bezoek forceerde een raam en nam vervolgens naar verluidt juwelen, horloges en geld mee. Lokale media verzekeren dat de van Sassuolo gehuurde aanvaller voor ongeveer vier ton aan bezittingen kwijt is. De inbraak wordt momenteel door de Mossos d'Esquadra, de Catalaanse politiemacht, onderzocht.

Boateng had op het veld ook het geluk niet aan zijn zijde. In zijn tweede wedstrijd voor de Catalanen kreeg hij tweemaal niet een strafschop mee en miste hij een grote kans op een doelpunt, oog in oog met doelman Jordi Masip. Hij werd halverwege de tweede helft vervangen door Luis Suárez, die rust had gekregen in verband met de Champions League-ontmoeting met Olympique Lyon van dinsdag in Frankrijk.

Drie maanden geleden was Jordi Alba al het slachtoffer van een inbraak, nota bene in dezelfde wijk als Boateng. Terwijl Barcelona het Champions League-duel met Internazionale in Milaan afwerkte, betraden inbrekers het huis van de linkerverdediger. De vrouw en de zoon van de Spaans international waren nota bene thuis, maar toch slaagde men erin om ongemerkt een kluis open te breken.