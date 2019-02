De Boer: ‘Ik denk dat Bergwijn daar wel goed tot zijn recht zou komen’

Manchester United ging dinsdagavond in eigen huis met 0-2 onderuit tegen Paris Saint-Germain en het wordt zodoende een lastig verhaal voor the Red Devils om de kwartfinales van de Champions League te bereiken. Trainer Ole Gunnar Solskjaer zag zich tijdens de rust van die wedstrijd al gedwongen om Anthony Martial en Jesse Lingard naar de kant te halen wegens blessures en de twee werden vervangen door respectievelijk Juan Mata en Alexis Sánchez.

Manchester United is voor aankomend seizoen op zoek naar nieuwe impulsen op de vleugels en Steven Bergwijn zou een van de kandidaten voor een transfer naar Old Trafford zijn. Ronald de Boer ziet een dergelijke overstap wel zitten voor de aanvaller van PSV en beschouwt Bergwijn als eenzelfde soort speler als Martial: “Maar Manchester United speelt op drie fronten, dus je hebt ze wel allebei nodig”, analyseert hij bij Veronica.

De voormalige middenvelder denkt dat Bergwijn genoeg minuten zal maken als het daadwerkelijk van een overstap komt: “Mata wordt een dagje ouder. Lingard speelt er weleens, maar dat vind ik meer een jongen voor achter de spitsen. Ik denk dat Bergwijn daar als buitenspeler wel goed tot zijn recht zou komen”, is hij duidelijk.

Bergwijn wordt al langer in verband gebracht met een transfer naar Manchester United, dat in januari nog besloot om niet in actie te komen. De 21-jarige aanvaller zou verder ook op het lijstje staan bij Internazionale en Bayern München en van die twee lijken i Nerazzurri op dit moment het meest concreet voor de geboren Amsterdammer.