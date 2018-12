‘Ik ben niet zo slecht als mensen hebben gezegd dat ik ben’

Greg Leigh werd afgelopen zomer door NAC Breda overgenomen van het Engelse Bury, maar de 24-jarige linksback wist zich in de eerste maanden van het seizoen nog niet te onderscheiden. Afgelopen weekend vervulde de vleugelverdediger echter vanwege onder meer zijn inzet binnen de lijnen een hoofdrol tijdens de met 2-1 gewonnen wedstrijd tegen Vitesse en werd hij toch in de armen gesloten door het NAC-publiek.

“Ik kreeg het mee, ja. Ik heb geprobeerd me ervoor af te sluiten, maar ik hoorde het wel. Ik kan niet ontkennen dat het je als speler iets groter maakt, het is goed voor je zelfvertrouwen”, reageert hij in gesprek met Voetbal International op het ‘Leigh, Leigh, Leigh’ dat tegen de Arnhemmers van de tribunes af golfde op de momenten dat hij de bal had. De Engelsman, die zijn opleiding genoot bij Manchester City, lijkt alles in zich te hebben om uit te groeien tot een cultheld.

“Een cultheld is vaak niet de beste speler, hè? Dat klopt in mijn geval ook wel, er zijn technisch betere spelers, maar ik compenseer het op andere manieren”, vervolgt hij zijn verhaal. Leigh moet wel beamen dat hij een moeizame start achter de rug heeft in Breda: “Maar ik ben niet zo slecht als mensen hebben gezegd dat ik ben. Ik was er fysiek nog niet helemaal klaar voor.”

“Ik weet waar het aan heeft gelegen dat ik nog niet heb kunnen overtuigen, dat is voor mij het belangrijkste. De kritiek was soms terecht, ik kan beter, dat weet ik”, vervolgt de verdediger, die nog niet weet of hij de laatste twee wedstrijden voor de winterstop mag blijven staan, zijn verhaal. “Daar ga ik niet over, maar het publiek zal mijn naam wel roepen, toch?” NAC neemt het zaterdagavond op tegen PEC Zwolle, terwijl volgende week zaterdag nog de uitwedstrijd tegen sc Heerenveen op het programma staat.