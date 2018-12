Brama vergelijkt ploeggenoot met Bryan Ruiz: ‘Hij valt lang niet op’

FC Twente won vrijdagavond met veel moeite op bezoek bij SC Cambuur met 0-1. Het enige doelpunt van de wedstrijd werd gemaakt in de tweede helft en kwam op naam van Aitor. Door de overwinning kruipen de Tukkers dichter naar koploper Sparta Rotterdam toe.

Twente maakte weinig indruk op bezoek in Leeuwarden. "Je komt hier voor zo'n uitslag en voor de winst, maar daarmee is alles gezegd. We speelden niet fantastisch en dat is zwak uitgedrukt”, aldus Brama na afloop in gesprek met FOX Sports. Slechts een korte periode zag de middenvelder zijn ploeg goed spelen. “Dat was de fase vlak na rust toen we ook scoorden. Verder was het tegenhouden. We hebben niets gecreëerd.”

Brama vindt dat Twente de overwinning heeft gestolen. “Een gelijkspel was terecht geweest. Zij hadden meer balbezit en betere kansen”, aldus Brama, die Aitor een prachtig doelpunt zag maken. “Aitor is een man die altijd een goal kan maken. Vergelijkbaar met Bryan Ruiz. Hij valt lang niet op en dan opeens scoort die. Toch moeten we langer goed spelen in een wedstrijd als we bovenin mee willen blijven doen.” Door de overwinning komt Twente op 35 punten, drie minder dan de koploper.