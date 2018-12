Van Bronckhorst: ‘Ik denk dat hij iemand is die er goed opstaat bij scouts’

Tonny Vilhena kent tot dusver een goed seizoen bij Feyenoord en werd recent in verband gebracht met een overstap naar AS Roma of AC Milan. Ondanks dat Giovanni van Bronckhorst, trainer van de Rotterdammers, nog niets concreets hoorde, denkt hij dat de middenvelder er international goed opstaat. In onderstaande video legt hij uit dat het mogelijk is dat Vilhena op termijn vertrekt bij Feyenoord.