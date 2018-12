‘Bij Feyenoord dacht ik er wat makkelijker over, hier neem ik het nu serieuzer’

De Keuken Kampioen Divisie geldt al decennialang als kraamkamer voor binnen- en buitenlandse talenten en ook dit seizoen lopen er op het tweede niveau weer veel voetballers met potentie rond. Voetbalzone, officiële mediapartner van de Keuken Kampioen Divisie, licht elke week een van deze talenten uit, met deze keer aandacht voor Nigel Robertha, spits van SC Cambuur.

Door Tim Siekman

De in Vlaardingen geboren aanvaller ruilde in de zomer van 2017 Feyenoord in voor SC Cambuur. De omslag van de Randstad met familie en vrienden in de buurt naar de rust in Friesland bevalt de jongeling goed. “Het bevalt zeker. Ik ben door de club goed opgevangen. Ik moet in mijn eentje een echte kerel worden. Als je prof wil zijn, dan moet je de dingen doen die je moet doen. En sommige dingen laten. In de Randstad kan je sneller uitgaan en een drankje doen in de avond. Ik zeg niet dat je het hier in Friesland niet kunt doen, hoor. Maar het is anders”, zegt de aanvaller in gesprek met Voetbalzone.

Robertha begon als kind te voetballen bij EBOH uit Dordrecht en stroomde in de D'tjes in bij Feyenoord. In 2015 tekende de aanvaller zijn eerste profcontract in De Kuip, maar twee jaar later werd de samenwerking, die officieel nog tot medio 2018 liep, beëindigd. Robertha mocht in de voorbereiding van het seizoen 2016/2017 meedoen met het eerste, maar een scheur in zijn hamstring gooide roet in het eten. Na zijn revalidatie keerde hij terug bij de Onder-19 van Feyenoord en maakte daar het seizoen af. Robertha verlangde speeltijd op hoog niveau en de Rotterdammers wilden meedenken.

De statistieken van Nigel Robertha in het huidige seizoen.

“Een verhuur was wel een optie, maar ik heb er ook lang over gesproken met mijn zaakwaarnemer. Ik denk dat ik een ander plan heb getrokken dan heel veel andere jongens die in mijn situatie zaten. Cambuur gaf mij een goed gevoel. Ik zag perspectief om door te ontwikkelen”, vertelt Robertha, die ook belangstelling genoot van onder meer Jong PSV en enkele clubs uit de Eredivisie. Concreet werd het echter niet, aldus Robertha, die de transferperikelen steevast aan zijn zaakwaarnemer overlaat.

Vorig seizoen kwam Robertha tot slechts twaalf wedstrijden voor Cambuur in de Eerste Divisie, mede door een slepende bovenbeenblessure vanaf februari. De spits hoopte dit seizoen vanaf de eerste minuut te vlammen, vooral omdat hij door de toewijzing van rugnummer 9 het vertrouwen van trainer René Hake niet wilde beschamen. Robertha moest dit keer echter de eerste drie duels door een liesblessure aan zich voorbij laten gaan. “Blessuregevoelig? Ja, met zoveel blessures kan je dat wel zeggen. Dit had ik in de jeugd bij Feyenoord ook al. Heel zuur. Je gaat dan op zoek naar een oplossing. Wat kan het zijn? Het is lastig aan te wijzen waar het precies aan ligt.”

Na de korte absentie heeft Robertha zich opgewerkt tot vaste spits van de Friese club, die momenteel elfde staat in de Keuken Kampioen Divisie. “Voordat het seizoen begon, had ik vijftien tot twintig goals in mijn hoofd. Maar mede door die blessure sta ik er nu pas op drie. Ik hoop dat we dit seizoen ons kunnen plaatsen voor de play-offs en ik dan uiteindelijk op vijftien goals kom”, aldus Robertha, die aangeeft dat hij bij Cambuur iets anders moet voetballen dan bij Feyenoord. “Nu moet de spits meer mee voetballen, meer nadenken.”

Nigel Robertha namens de A1 van Feyenoord in actie tegen Matthijs de Ligt van Ajax in april 2016.

Robertha stond in de jeugd bij Feyenoord jarenlang te boek als vleugelspeler, maar door tussenkomst van Roy Makaay werd hij 'omgeturnd' tot spits. Mede door de adviezen van de voormalig topschutter van onder andere Deportivo La Coruna en Bayern München vormde Robertha zich tot centrumaanvaller. “Er raakte iemand geblesseerd en Makaay zag wel wat in mij. Ik had volgens hem de kwaliteiten om spits te kunnen zijn.” Er is volgens de aanvaller vandaag de dag nog voldoende ruimte voor verbetering. “Mensen gaan je afrekenen op je doelpunten. Dan moet je een killer zijn. Mensen zien dat nog niet echt in mij. Er zit nog altijd een stuk buitenspeler in me.”

Na een lange periode op Varkenoord mocht Robertha op 1 mei 2016 debuteren voor de hoofdmacht. Na 71 minuten in de uitwedstrijd tegen Willem II (0-1) kwam hij in plaats van doelpuntenmaker Anass Achahbar in het veld. Robertha was op 24 maart van datzelfde jaar echter veel nerveuzer voor zijn officieuze debuut, bij een benefietwedstrijd tegen Sparta Rotterdam (2-0) in De Kuip. De jongeling deelde de kleedkamer met spelers als Dirk Kuyt, Tonny Vilhena en Jens Toornstra en verving na ruim een uur spelen Eljero Elia. “Van Elia was ik ook altijd fan en dan zit je opeens met hem bij Feyenoord. Dat heb ik niet tegen hem gezegd, op dat moment was ik daar te verlegen voor.”

“Voor die wedstrijd was ik gespannen, ook omdat ik hoorde dat ik sowieso ging spelen. Ik heb vanaf dat moment ook met het eerste meegetraind. Het is binnen een week dat je al dingen oppikt van die grote jongens, zowel binnen als buiten het veld. In de jeugd laat je het nog wel eens lopen, maar dan krijg je de kans niet. Die gasten zitten er bovenop”, vertelt Robertha, die tegenwoordig er een iets andere instelling op nahoudt. Waar de aanvaller in zijn jeugdjaren in Rotterdam soms de kantjes er vanaf liep, is hij bij Cambuur volledig geconcentreerd om te presteren in de eerstvolgende wedstrijd.

Nigel Robertha strijdt met Baggio Wallenburg tijdens Jong PSV-SC Cambuur (1-2) afgelopen maandag.

“Ik ben volwassener geworden. Bij Feyenoord dacht ik er wat makkelijker over. Dat het toch wel komt. Hier (bij SC Cambuur, red) neem ik het nu serieuzer. Bij Feyenoord denk je: je bent toch een talent, je hebt een contract, je kan goed voetballen, je zit bij Oranje... Iedereen is normaal hier, dan ga je je ook normaal gedragen. Dat verwijt ik mezelf dat ik dat bij Feyenoord niet had gedaan.” Robertha speelde in zijn jeugdjaren voor diverse vertegenwoordigende elftallen van Nederland, maar heeft ook nog altijd de mogelijkheid om voor Curaçao te kiezen. Oranje blijft desalniettemin het doel.

“Ik ben ervan overtuigd dat ik ooit nog in beeld kom bij Oranje. Als je hard werkt, dan moet het wel goedkomen. Ik kan ook voor Curaçao kiezen, dat boek heb ik nog niet dichtgedaan. Dat wil ik nog even voor mij uitschuiven. Nu moet ik vooral progressie boeken.” Robertha hoopt ook in clubverband een stap te kunnen maken. “Ik voel me prima bij Cambuur, maar natuurlijk wil je altijd een stap hoger. Dat is ook de instelling van de club. Spelers laten doorveren naar een grotere club. Maar op dit moment sta ik op drie goals, dus ik zal aan de bak moeten. Ik ben nu ook totaal niet bezig met een andere club. Het enige wat nu telt is doelpunten maken voor Cambuur. Wat er daarna komt, zien we wel.”

Naam: Nigel Robertha

Geboortedatum: 13 februari 1998

Club: SC Cambuur

Sterke punten: snelheid, fysieke kracht, techniek

Voetbalzone is de officiële mediapartner van de Keuken Kampioen Divisie Klik hier voor exclusieve interviews, talentscouts, actuele standen en het programma op onze Keuken Kampioen Divisie-pagina.