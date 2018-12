FC Twente haalt nieuwe algemeen directeur weg bij competitiegenoot

Algemeen directeur Paul van der Kraan vertrekt aan het eind van zijn contract, namelijk op 1 april 2019, bij FC Den Bosch, zo meldt de club uit de Keuken Kampioen Divisie dinsdagmiddag via de officiële kanalen. De 65-jarige sportbestuurder gaat in diezelfde functie aan de slag bij FC Twente, zo bevestigen de Tukkers dinsdag.

Den Bosch meldt dat beide partijen in goed overleg uit elkaar gaan. Drie weken geleden werd Van der Kraan benaderd om Twente te gaan leiden. 'De gesprekken die hierop volgden, resulteren nu in het aanstaande vertrek van de directeur', zo meldt de huidige koploper van de Keuken Kampioen Divisie op de clubsite.

In overleg met de Raad van Commissarissen en Kakhi Jordania, de beoogde nieuwe eigenaar van FC Den Bosch, wordt de komende dagen bekeken wat 'wenselijk' is voor de club. "Paul nam enkele weken geleden contact met de Raad van Commissarissen op omtrent de interesse vanuit FC Twente. We hebben dit besproken binnen de Raad van Commissarissen en met Kakhi Jordania", zegt voorzitter Jan-Hein Schouten.

"We respecteren zijn besluit en wensen hem veel succes toe met zijn nieuwe uitdaging. De komende periode kunnen we op zoek naar een passende opvolger. We zijn Paul uitermate dankbaar voor zijn inzet voor FC Den Bosch." Van der Kraan was sinds september 2017 aan Den Bosch verbonden, eerst als interim-directeur en sinds dit voorjaar als algemeen directeur.

Dennis Schipper, waarnemend voorzitter van de Raad van Commissarissen, laat op de site van Twente weten blij te zijn: "Paul is een ervaren professional die zijn sporen ruimschoots heeft verdiend op bestuurlijk vlak in het betaald voetbal. Hij heeft een scherp financieel inzicht. We denken in hem een sterke en bindende factor tussen zowel interne als externe partijen van FC Twente gevonden te hebben."

"Paul gaat opereren in een complexe organisatie als FC Twente waar emotie en betrokkenheid een belangrijke plaats innemen. Hij is een groot liefhebber van voetbal, maar kan hier met zijn jarenlange ervaring gepast en professioneel afstand van houden. Paul zal de komende jaren, in nauwe samenwerking met Martijn (Hoogstoevenbeld, financieel en operationeel directeur, red.) en Ted (van Leeuwen, technisch directeur, red.) verder werken aan het herstel van FC Twente, zoals dat al is ingezet."