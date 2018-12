Cambuur prijst zich gelukkig met ‘penalty die niemand snapt’ tegen PSV

Jong PSV is maandagavond opgelopen tegen een thuisnederlaag tegen SC Cambuur. De nummer acht van de Keuken Kampioen Divisie kwam in de tweede helft in de problemen na een rode kaart voor Bertalan Kun en verloor door een late, dubieuze penalty met 1-2. Jong AZ, de nummer negentien van de competitie, zette de slechte vorm door en verloor met 0-2 van Telstar. De club uit Velsen-Zuid stijgt naar de dertiende plek.

Jong PSV - SC Cambuur 1-2

PSV, onder meer met Bart Ramselaar in de basis, ging niet goed van start in Eindhoven. Slecht uitverdedigen van de bezoekers leidde na dertien minuten tot een fraai doelpunt van Kevin Schindler, die vanaf twintig meter de verre hoek uitzocht. Halverwege de eerste helft zorgde Cody Gakpo echter voor het evenwicht met een inzet van dichtbij. Twee knappe reddingen van Mike van de Meulenhof voorkwamen daarna een nieuwe voorsprong van Cambuur. In de tweede helft werd het nog moeilijker voor PSV, want na een klein uur kreeg Kun zijn tweede gele kaart voor een charge op Issa Kallon.

Cambuur zocht met man en macht naar het winnende doelpunt en kreeg dankzij Robin Maulun waarop het hoopte. Zes minuten voor tijd benutte de middenvelder een penalty na een vermeende overtreding van doelman Van den Meulenhof op Karim Rossi. De penalty was veelbesproken op sociale media. Twitteraars spraken van een 'cadeautje' voor Cambuur en zelfs de Friezen gaven op het officiële clubaccount toe dat 'niemand' op De Herdgang snapte waarom scheidsrechter Freek van Herk de bal op de stip legde. Niettemin was de zege een feit en stijgt Cambuur naar de elfde plek op de ranglijst.

Jong AZ - Telstar 0-2

AZ wachtte al elf opeenvolgende wedstrijden op een overwinning en ook tegen Telstar ging het mis. Al in de zesde minuut bracht Terell Ondaan de bezoekers op voorsprong: hij kreeg de bal per toeval mee en rondde zuiver af. Even daarna deed Ondaan dat niet: na mistasten van keeper Jasper Schendelaar schoot Ondaan tegen verdediger Joerie Church op de doellijn. De wedstrijd raakte daarna wat meer in evenwicht en beide ploegen lieten kansen liggen in het restant van de eerste helft. Telstar controleerde het duel en zocht naar de beslissende treffer. Die kwam er dankzij Ondaan, na een enorme sprint en een goede assist van Donny van Iperen.