Mertens bij Utrecht niet geïmponeerd door Anfield: ‘Is dit nou zo speciaal?’

Dries Mertens gaat dinsdagavond met Napoli op bezoek bij Liverpool. Het is niet de eerste keer dat de aanvaller op Anfield zal spelen, want in 2010 speelde hij met FC Utrecht tegen Liverpool in de Europa League. Beide wedstrijden eindigden toen in een 0-0 gelijkspel. Hoewel Anfield voor veel voetballers een mythische status heeft, was de Belg niet zo onder de indruk.

Mertens haalt in gesprek met The Times herinneringen op aan zijn enige bezoek aan de voetbaltempel. "Wat ik me nog het meest herinner, is dat iedereen het altijd had over het 'This is Anfield'-bord. Ik dacht dat het gigantisch zou zijn", vertelt hij. "Maar toen liep ik door de spelerstunnel. 'Waar is dat ding?', vroeg ik. Ze zeiden dat ik er voorbij was gelopen. Ik had het niet eens gemerkt. In de pauze ging ik nog eens kijken. Ik dacht: Is dit nou zo speciaal?" Het publiek van Liverpool staat erom bekend fanatiek te zijn, maar ook daar kreeg Mertens niet zoveel van mee in december 2010.

"Ze hadden een speciale aanbiedingen voor kinderen, dus misschien die avond niet zo", weet hij nog. Dat het morgen anders zal zijn, erkent hij evenwel met een glimlach, Liverpool zal moeten winnen om nog kans te maken op plaatsing voor de volgende ronde van de Champions League. De verliezend finalist van afgelopen seizoen staat nu derde in de poule en zal de steun van de aanhang hard nodig hebben, "Maar in Italië zijn ze ook geschift van het voetbal, dus we zijn er wel aan gewend. Maar zulke avonden kunnen mij naar een hoger niveau tillen. Dit zijn de wedstrijden die je wilt spelen."

De inmiddels 31-jarige Mertens speelt sinds 2013 voor Napoli, dat hem overnam van PSV. Toenmalig trainer Rafael Benítez, die met Liverpool de Champions League won, speelde een belangrijke rol in de transfer. "Toen hij me opbelde, zei hij dat hij me dolgraag wilde hebben. Ik dacht alleen maar: 'Oh, ik heb Rafael Benítez aan de lijn'. Het was een grote stap voor mij, zeker omdat niemand hier Engels spreekt. Behalve Rafa, die Frans, Engels, Italiaans en Spaans spreekt. Hij kan alle talen en zorgde ervoor dat ik me thuis voelde. Hij was een vaderfiguur voor me."