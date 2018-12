Foor beleeft ‘nachtmerrie’ na mislukte Panenka: ‘Heel beschamend’

Navarone Foor werd zondag de schlemiel aan de kant van Vitesse in de wedstrijd tegen NAC Breda. De aanvallende middenvelder van de Arnhemmers mocht bij een 0-0 tussenstand aanleggen vanaf elf meter. Hij faalde hopeloos met een mislukte ‘Panenka’. Zijn inzet ging over het doel van Benjamin van Leer en de bezoekers gingen uiteindelijk met 2-1 onderuit. “Dit was gewoon een domme beslissing”, aldus de schuldbewuste Foor na afloop tegenover FOX Sports.

Omdat bij Vitesse Alexander Büttner, Oussama Darfalou en Brian Linssen de laatste drie strafschoppen hadden gemist, koos trainer Leonid Slutsky er afgelopen week voor om een penaltybokaal te organiseren op de training. Samen met Thulani Serero bleek Foor de beste nemer van de penalty’s en dus mocht hij zondag aanleggen in het Rat Verlegh Stadion. Op de training nam Foor zijn pingels niet á la Panenka. “Nee, gewoon in de hoek waar de keeper nu niet heen ging. Als ik dat had gedaan, zat 'ie gewoon. Dan kom je op 0-1 en kan je de wedstrijd lekker beginnen.”

Slutsky reageerde verbaasd op de gemiste strafschop van Foor. "Dit is de eerste keer in mijn leven dat mijn team vier penalty's op rij mist. Niet alleen Foor, ook Büttner, Darfalou en Linssen. Ik weet niet wat ik er aan moet doen. Ik vraag altijd aan spelers of ze zeker weten dat ze de penalty scoren. Dan zeggen ze ‘ja’. Het is moeilijk om boos te zijn op iets wat je niet uit kan leggen.”

Vitesse speelde ondermaats in Breda. "We zijn geen Real Madrid of Barcelona. Je kunt ook niet altijd domineren, maar we hadden wel genoeg kansen om deze wedstrijd te winnen”, aldus Slutsky. Foor kreeg na rust nog wel een goede kans om te scoren, maar Van Leer brach redding. “Met die kopbal dacht ik het goed te maken, maar ook dat zat er niet in. Dit is een nachtmerrie. Heel beschamend. Ik voel me klote.”