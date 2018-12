Heracles-aanvaller bevestigt interesse van CL-deelnemer: ‘Clubs zijn in gesprek’

FOX Sports maakte zondagochtend melding van de interesse van AEK Athene in Kristoffer Peterson. De 24-jarige aanvaller bevestigt tegenover RTV Oost dat Heracles Almelo in gesprek is met de Griekse topclub. Peterson benadrukt dat de ‘focus’ op dit moment niet ligt bij een transfer, maar bij presteren met Heracles.

“Ik weet dat de clubs in gesprek zijn, maar daar ligt nu niet mijn focus. Ik richt me op presteren met Heracles en dan zie ik wel wat er gebeurt”, zegt Peterson na afloop van de wedstrijd tussen FC Utrecht en Heracles Almelo. Het weerzien met zijn oude club eindigde voor de Zweed teleurstellend, want de Almeloërs gingen met 3-1 onderuit. “Voor nu weet ik niets. Eerst moeten de clubs eruit komen, daarna is het aan de speler.”

Het contract van Peterson loopt nog tot medio 2019 en hij sluit een langer verblijf in Almelo niet uit. “Dat is aan de club. Ik heb een optie voor één jaar”, stelt de aanvaller. Peterson droeg in Utrecht de aanvoerdersband bij Heracles en kan moeilijk verklaren waarom de Almeloërs het vaak lastig hebben in uitwedstrijden. “Misschien ligt het aan de mentaliteit, misschien ligt het wel aan het gras. Mijn benen voelen tien keer zo zwaar nu ik op normaal gras speel.”

“Dat vind ik niet fijn, want normaal gras heeft normaal gesproken mijn voorkeur. Het lichaam geeft een sterke reactie op het schakelen tussen kunstgras en gewoon gras, al zou dat uiteindelijk niet moeten uitmaken”, vervolgt Peterson tegenover FOX Sports. Heracles stond in Utrecht al na twintig minuten op een 3-0 achterstand. “Het is onacceptabel om zo te starten, maar we hebben ondanks de drie tegendoelpunten voor rust oké gespeeld. In de tweede helft hadden we misschien nog tot 3-3 kunnen terugkomen als Vincent (Vermeij, red.) de 3-2 had gemaakt. Dan moeten we onze kansen wel afmaken.”