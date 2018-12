‘Dat kunstgras is misschien wel een dingetje voor Feyenoord’

FC Emmen krijgt zondag bezoek van Feyenoord en als het aan Keziah Veendorp ligt, begint Robin van Persie in de basis bij de Rotterdammers. De 21-jarige verdediger van de nummer vijftien van de Eredivisie zou het een grote uitdaging vinden om de duels uit te vechten met de recordtopscorer van Oranje.

“Het klinkt gek, maar het liefst wil ik wel dat hij start. Hij is voor het Nederlandse voetbal een heel grote speler, het is mooi dat je daar tegen kan voetballen”, aldus Veendorp, die eerder voor FC Groningen, VV Hoogezand en FVV Foxhol speelde, in een interview met De Telegraaf.

“Ik ben nog hartstikke jong en heb vroeger altijd naar hem gekeken. Ballen afpakken en hem niet laten scoren, wordt dan alleen maar een groter doel, wat die wedstrijd mooier maakt.” FC Emmen boekte dit seizoen pas één overwinning aan De Oude Meerdijk en ook om uit de gevarenzone weg te komen, zouden de drie punten bijzonder welkom zijn.

Veendorp benadrukt echter dat een punt een goed resultaat zou zijn en hoopt dat de ondergrond in het stadion FC Emmen kan helpen. “Dat kunstgras is misschien wel een dingetje voor ze. Als ze niet van kunstgras houden, laten we daarvan dan profiteren. Ze missen met Nicolai Jörgensen een goede speler en wij zijn voorbereid, dus waarom zouden we niet kunnen stunten?”