PSV gaat interesse ‘commercieel vermarkten’: ‘Ik heb wel dertig aanvragen’

Carlos Salcido en Francisco 'Maza' Rodriguez worden ambassadeurs van PSV in Mexico. De voormalig verdedigers van PSV, beiden nog actief in hun vaderland, 'gaan een prominente rol spelen bij het verstevigen van de relatie tussen PSV en het voetbalgekke Latijns-Amerikaanse land', zo klinkt het. "De band tussen ons en Mexico gaat na twaalf jaar verder dan de spelers van het moment. Met dat feit gaan we concreet aan de slag", stelt algemeen directeur Toon Gerbrands.

Commercieel directeur Frans Janssen is dolblij, zo laat hij weten via de officiële kanalen van PSV. “Deze mannen twijfelden geen moment toen we ze vroegen en zetten zich graag voor ons in. Het zijn twee fantastische boegbeelden voor ons. Het is duidelijk dat we daar ter plaatse zelf aanwezig moeten zijn om die belangstelling in PSV commercieel te vermarkten.”

“Dat staat voor ons vast. Hoe we dat exact invullen, bepalen we op korte termijn, maar dat er een PSV-dependance in Mexico komt, dat is zeker." PSV is van plan samen te werken met topclub Chivas Guadelajara. “Chivas is een enorme club in een voor ons hele interessante regio. De kennis van de markten daar willen ze graag met ons delen en dat helpt ons enorm bij onze ambities.”

Direct na het lopende seizoen zal PSV waarschijnlijk naar onder andere Mexico vertrekken. "Als wij klaar zijn, zijn in Mexico de play-offs bezig. Dat maakt het lastig om nu te zeggen waar we heen gaan, maar ik heb inmiddels wel dertig aanvragen op mijn bureau liggen. Ook dat is een concreet signaal dat PSV voor veel Mexicanen een tweede liefde is. En dat is wederzijds."