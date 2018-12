Diego Costa gaat onder het mes en moet maanden toekijken

Diego Costa maakte zondag nog de negentig minuten vol in de in 1-1 geëindigde wedstrijd tussen Atlético Madrid en Girona, maar helemaal fit was de spits niet. Zijn werkgever heeft maandagmiddag namelijk via de officiële kanalen bekendgemaakt dat de Spaans international deze week af zal reizen naar zijn geboorteland Brazilië om daar onder het mes te gaan.

Diego Costa liep drie weken geleden een kwetsuur aan zijn linkervoet op en heeft daar op het moment nog zoveel last van dat besloten is, na afweging van verschillende opties, om voor een operatie te kiezen. Twaalf jaar geleden brak hij al eens een middenvoetsbeentje in dezelfde voet en een nieuwe trap op die plek heeft tot de huidige klachten geleid.

Atlético communiceert niet hoe lang Diego Costa precies uitgeschakeld zal zijn, maar in de Spaanse pers wordt gespeculeerd dat de aanvaller waarschijnlijk twee maanden aan de kant zal staan. De aanvaller mist hierdoor onder meer de laatste Champions League-groepswedstrijd tegen Club Brugge en de competitiewedstrijden tegen Espanyol en Sevilla. Verwacht wordt wel dat hij begin februari weer terug is voor de hervatting van het miljardenbal en de kraker tegen Real Madrid, die voor 10 februari op het programma staat.

De dertigjarige spits, die begin dit jaar voor 66 miljoen euro werd teruggehaald van Chelsea, was dit seizoen in de competitie tot nu toe goed voor slechts één doelpunt en één assist en dat heeft tot de nodige kritiek van de achterban geleid. Trainer Diego Simeone kon zijn pupil, ondanks het gelijkspel tegen Girona, zondag echter geen verwijten maken: “Het was een typische Costa-wedstrijd, hij werkt hard en geeft elke wedstrijd alles”, liet de trainer optekenen na het duel.