Vitesse-icoon denkt aan terugkeer: ‘Misschien wel als speler’

Guram Kashia neemt zaterdag afscheid van het publiek van Vitesse. De centrale verdediger ruilde de club uit Arnhem afgelopen zomer in voor San Jose Earthquakes en sluit niet uit dat hij in de toekomst terugkeert in GelreDome.

De 31-jarige Kashia is van plan om ‘productief’ terug te komen, vertelt hij bij Omroep Gelderland: “Dat zal zijn als werknemer, maar misschien ook wel als speler. Daar zijn nog geen afspraken over gemaakt. Ik denk wel dat ik geen trainer zal worden, ik zie mij meer in het management werken.”

De fans van Vitesse zullen nog wel even geduld moeten hebben, want Kashia heeft het naar zijn zin in de Major League Soccer: “Het leven in Amerika is geweldig voor mij en mijn familie. Het weer is beter, we genieten daar echt.”

Voor zijn afscheid van zaterdagavond is Kashia ‘best wel gespannen’: “Dat wordt een emotioneel moment.” Kashia, die in de rust van het duel met FC Emmen, wordt gehuldigd, maakte in 2010 de overstap van Dinamo Tbilisi naar Vitesse en speelde 293 wedstrijden voor de geelzwarten.