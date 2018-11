Borussia Dortmund hoort noodkreet: ‘Ik wil zo snel mogelijk een oplossing’

Shinji Kagawa aast op een uitgaande transfer. De 29-jarige Japanner komt dit seizoen, mede door blessureleed, nauwelijks in actie voor Borussia Dortmund en onder meer Manchester United en VfB Stuttgart zouden de aanvallende middenvelder graag overnemen. Kagawa wil snel duidelijkheid over zijn situatie.

“Ik wil zo snel mogelijk een oplossing voor de huidige situatie”, wordt de 95-voudig international van Japan geciteerd door Nikkan Sports. “Een manier is om het team te veranderen. Ik wil mijn omgeving veranderingen en ook de uitdaging. Ik heb voor Dortmund en Manchester United gespeeld. Het maakt niet uit naar welk land ik ga, ik zal niet vrezen.”

“Ik heb er altijd over nagedacht om naar Spanje te gaan in mijn laatste jaren. Ik kan niet met pensioen gaan zonder in Spanje te hebben gevoetbald”, aldus Kagawa, die in totaal 216 wedstrijden voor de Duitse topclub heeft gespeeld. De Japanner ligt momenteel nog tot medio 2020 vast bij de huidige koploper van de Bundesliga.