‘Welke andere club zou zo’n nobody 10.000 euro per maand betalen?’

CLUJ-NAPOCA - Het is een publiek geheim dat niet de trainer van FCSB de opstelling bepaalt, maar de eigenaar. Nicolae Dica zit in de dug-out, maar George Becali neemt de belangrijkste beslissingen bij het voormalige Steaua Boekarest. Ook bij de koploper van de Roemeense competitie, CFR Cluj, mag de trainer zijn opstelling en wissels niet zelf bepalen, zo blijkt uit een publicatie van Fanatik.

Door Gijs Freriks

De website wist de hand te leggen op de inhoud van het contract van trainer Toni Conceição. Hierin staat dat de 56-jarige Portugees een opstelling mag uitkiezen, maar die voor iedere wedstrijd wel moet voorleggen aan het bestuur. Als de directie wijzigingen wil aanbrengen, dan dient Conceição die volgens deze clausule door te voeren. Het gaat hierbij niet alleen om competitiewedstrijden, maar ook om oefenduels in de voorbereiding op het seizoen.

In het contract staat verder dat Conceição met de directie moet ‘overleggen over technische besluiten’, dat hij te allen tijde beschikbaar moet zijn voor vergaderingen indien het bestuur wil overleggen en dat hij ‘alle uitrusting’ moet inleveren wanneer de samenwerking wordt beëindigd. Te denken valt hierbij aan een auto van de club, kleding en kantoorartikelen. Een andere bepaling in de arbeidsovereenkomst luidt dat ‘de voorzitter het recht heeft om controle uit te oefenen op de coach om de uitvoering van zijn werkzaamheden te beoordelen’.

Bron: Fanatik.

Zo bezien is het de vraag of Conceição überhaupt nog wel wat te vertellen heeft bij Cluj.

Op de persconferentie van afgelopen vrijdag, daags voor het uitduel met Concordia Chianja, benadrukte Conceição echter dat alléén hij over de opstelling en het wisselbeleid gaat. En niemand anders. “Ik ben de enige die de beslissingen neemt die gerelateerd zijn aan deze ploeg. En ik weet hoeveel vertrouwen de directie in mij heeft”, aldus de voormalig rechtsback, die als trainer voor de derde keer werkzaam is bij CFR Cluj.

“Om alle twijfels weg te nemen, en om te reageren op datgene wat er in de pers is verschenen, heb ik alvast contact opgenomen met een advocaat. Want het is niet erg normaal dat dit soort privéinformatie in de openbaarheid komt, en vooral omdat mijn eigen handtekening erop staat. Ik denk dat ik iets meer respect verdien voor wat ik allemaal in Roemenië heb gepresteerd. Ik zit voor de derde keer bij Cluj en alle keren dat ik met het bestuur heb onderhandeld, bereikten we eerst een mondeling akkoord voordat we daadwerkelijk tekenden. Want ik vertrouw en ken de mensen binnen deze club heel erg goed.”

Conceição keerde eind juli terug in het Constantin Radulescu Stadion. Hij werd binnengehaald door toenmalig voorzitter Iuliu Muresan en met hem tekende Conceição het inmiddels beruchte contract. Niet iedereen was enthousiast over de rentree van Conceição. “Toen ik zijn naam voor de eerste keer hoorde, dacht ik dat het om Sérgio Conceição ging, de beroemde oud-voetballer”, aldus Dinamo Boekarest-bestuurder Cornel Dinu in een interview met Fanatik. “Maar deze Toni had nog helemaal niets gepresteerd. Hij is in Portugal alleen maar bekend omdat hij dezelfde naam heeft als Sérgio.”

“Waar heeft hij, behoudens Cluj, eigenlijk allemaal op het hoogste niveau getraind? Dit is natuurlijk ook waarom hij dat rare contract van Cluj meteen accepteerde. Welke andere club zou zo’n nobody 10.000 euro per maand willen betalen?”, aldus Dinu. Het is de vraag hoelang CFR Cluj dat blijft doen, want hoewel de ploeg bovenaan staat, is het geen geheim dat de nieuwe voorzitter Marius Copilu van Conceição af wil en Mircea Lucescu wil terughalen naar Transsylvanië. Eén probleem: de oprotpremie van Conceição bedraagt 100.000 euro. En dat wil CFR Cluj liever niet betalen…