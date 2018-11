Bayern houdt Real in spanning: ‘We hoeven het er nu nog niet over te hebben’

Bayern München huurde James Rodríguez vorig seizoen al van Real Madrid en de Colombiaan speelt ook in de huidige voetbaljaargang nog voor der Rekordmeister. De Duitse grootmacht heeft tot medio volgend jaar om de deal permanent te maken, al doken er donderdag geruchten uit Spanje op dat James na dit seizoen weer terug hoopt te keren naar Madrid. Bayern-voorzitter Karl-Heinz Rummenigge wilde tijdens een persconferentie vervolgens niet ingaan op de berichten.

“We hebben een overeenkomst waarin de afspraak staat dat we de optie tot 15 juni 2019 kunnen lichten. We zitten nu in november en ik denk niet dat het logisch is om nu al over dit onderwerp te spreken... We zullen hier op een gegeven moment een beslissing over nemen, maar zeker niet in de nabije toekomst. Dat is gezien de datum van de optie ook helemaal niet nodig”, tekende Sport1 op.

Rummenigge had mooie woorden over voor James, die dit seizoen onder Niko Kovac vooralsnog moeite heeft om zijn stempel te drukken en voorlopig aan de kant lijkt te staan met een knieblessure: “Ik ben van mening dat James vorig seizoen geweldig heeft gespeeld, hij was zeker een van onze beste spelers. Iedereen bij de club is er ook van overtuigd dat hij een geweldige speler is.”

“Zijn blessure zal hem echter een paar weken aan de kant houden. Ik moet helaas zeggen dat ik denk dat hij dit kalenderjaar niet meer terug zal keren. Daar zullen wij mee moeten leven, maar we zullen vanaf januari weer veel plezier aan hem beleven”, sloot hij af. James mist door zijn blessure onder meer het Champions League-treffen met Ajax, dat op 12 december in de Johan Cruijff ArenA op de agenda staat.