‘Hij heeft niet gedronken en ik weet zeker dat hij niet dronken was’

KRASNOYARSK - Dmitri Alenichev speelde voor grote clubs als Spartak Moskou, AS Roma en FC Porto en scoorde in 2003/04 zelfs in de finale van de Champions League. De Rus zette in 2006 een punt achter zijn carrière, maar als trainer is zijn loopbaan nog niet echt van de grond gekomen. Dima werd al gauw ontslagen bij Spartak en dreigt nu ook zijn baan te verliezen bij Yenisey Krasnoyarsk.

Door Gijs Freriks

In zijn eerste seizoen als coach van Yenisey promoveerde Alenichev naar de Premjer Liga, maar men dreigt nu weer te degraderen. Na veertien speelronden staat de club uit Siberië troosteloos onderaan en het verschil met het ‘veilige’ FK Ufa bedraagt acht punten. Begin november leek Yenisey afscheid te nemen van Alenichev, want via de officiële kanalen liet men weten dat het team tijdens de wedstrijd tegen Anzhi Makhachkala (2-1 verlies) niet door Alenichev geleid zou worden, maar door assistent Aleksandr Alekseev. Het leek dan ook een kwestie van tijd te zijn voordat Yenisey bekend zou maken dat Alenichev was ontslagen.

Die mededeling kwam niet. En dus is Alenichev nog altijd de trainer van Yenisey, al vermoeden lokale Russische media dat de voormalig middenvelder enkel nog in dienst is omdat de lokale politiek hem wil behouden en omdat Yenisey zijn ontslagvergoeding simpelweg niet kan of wil betalen. Voor de club zou een vrijwillig vertrek van Alenichev uitkomst bieden, maar zelf is de 46-jarige oefenmeester niet van plan om op te stappen.

Een-tweetje met de politie

Om Alenichev te kunnen ontslaan zonder een oprotpremie mee te hoeven geven, zou Yenisey op 17 november jongstleden een een-tweetje zijn aangegaan met de politie. Alenichev werd op die datum namelijk gezien in een bar, reed vervolgens in zijn Hyundai Sonata naar huis en werd onderweg staande gehouden omdat hij te veel zou hebben gedronken. De auto werd in beslag genomen en Yenisey liet op haar website weten de situatie ‘te zullen bestuderen’: “We wachten op gedetailleerde informatie van de verkeerspolitie. Alleen daarna is het mogelijk om te reageren op de artikelen die de afgelopen dagen zijn verschenen”, zo las het statement.

De politie heeft bevestigd dat Alenichev, zonder hem overigens bij naam te noemen, zich tijdens de aanhouding ‘onbeschaafd’ heeft gedragen en een alcoholtest heeft geweigerd. Hij riskeert dan ook een boete van vierhonderd euro en mag mogelijk twee jaar geen auto meer rijden. Volgens Alenichev is het duidelijk dat Yenisey onder één hoedje speelt met de politie en hem op die manier buiten probeert te werken, zo verklaart hij in een interview met Sport-Express: “Ik heb één alcoholvrij biertje gedronken. Toen ik weg wilde rijden, reed een man op mijn achterbumper in. Hij stapte uit en beledigde mij en mijn vrouw.”

“Ik zag dat ik geen schade had en nam afscheid van deze persoon. Hij riep dat hij de politie al had gebeld en even later kwam de verkeerspolitie er met drie auto’s aan. Ik was verward. Ik wilde mijn autopapieren laten zien, maar kreeg die kans niet eens. Ik werd bij mijn handen vastgegrepen en mocht ook niemand bellen. Het was min-23 graden buiten! Ze eisten mijn autosleutels op en zijn die vervolgens kwijtgeraakt. Vandaar dat de auto weggesleept moest worden naar een algemene parkeerplaats. Hierop werd de situatie nog interessanter: de man die op mijn auto had ingereden, werd vrijgelaten en kreeg te horen dat er geen sprake was van ‘een ongeluk’. Er was volgens de politiek kennelijk niets aan de hand. Wat een spektakel!”

Kwaadwillende mensen

Het gerucht gaat dat Yenisey de ‘bumperklever’ heeft betaald om op de auto van Alenichev in te rijden, om vervolgens de politie te bellen zodat Alenichev aangehouden kon worden. Yenisey zou hierop een ontslagprocedure willen starten. Lokale media schreven ook dat Alenichev volgens ooggetuigen in het restaurant ruzie heeft gehad met een andere bezoeker, maar daar is volgens hem niets van waar: “Ik vraag me af waar ze die informatie vandaan halen. Wie verzint zoiets? Het lijdt geen twijfel dat deze informatie afkomstig is van kwaadwillende mensen die mijn reputatie willen bederven en die mij willen dwingen om ontslag te nemen. Alles wat er de afgelopen maand is gebeurd, is geen toeval.”

Zo doelt Alenichev onder meer op een interview van Artur Maloyan. Deze spits keerde eind oktober terug van een uitleenbeurt aan FK Tyumen, maar mocht van Alenichev schijnbaar niet meetrainen met het eerste elftal van Yenisey. “Ik hoorde: ‘wat doe je op het veld. Ga maar rondjes lopen, je kunt doen wat je wilt’”, aldus Maloyan. Alenichev nu: “Denk aan de wedstrijd tegen Anzhi, waarna Maloyan mij opeens bekritiseerde. Ik kan dat geen normale situatie noemen. Iedere club heeft natuurlijk het recht om de trainer te ontslaan, maar dat moet dan wel op een beschaafde manier gebeuren”, aldus de 55-voudig international van Rusland.

De witte Hyundai van Dmitri Alenichev op de parkeerplaats.

Alenichev leidt nog gewoon de trainingen van Yenisey en bereidt de hekkensluiter voor op de uitwedstrijd van komende zaterdag tegen Dynamo Moskou. De politie heeft laten weten dat het onderzoek in volle gang is en in december kan er een uitspraak worden verwacht. Alenichev krijgt overigens wel uit alle hoeken van het Russische voetbal steun. “Ik zeg één ding: als Alenichev gedronken heeft, dan is hij daartoe gedreven. Dima heeft gewoon niet gedronken, dat weet ik zeker. En ik weet zeker dat hij niet dronken was”, aldus Oleg Romantsev, de legendarische ex-trainer van Spartak, op televisiezender 360.

“Misschien is dit een soort provocatie”, aldus voormalig middenvelder Aleksandr Mostovoy. En acteur en fervent Spartak-fan Sergei Belogolovtsev zegt: “Ik denk dat de club probeert om hem te dwingen om te vertrekken.” Alenichev heeft nog een contract tot het einde van het seizoen, maar het blijft de vraag of hij die verbintenis uitdient. Volgens Valeri Rheingold, oud-voetballer van onder meer Spartak, valt er voor Alenichev weinig eer meer te betalen: “Er zijn geen goede spelers bij Yenisey, er is geen team van te maken.” Belogolovtsev: “Misschien moet hij het in het buitenland proberen, want in de Premjer Liga werkt het voor hem niet. Misschien zal die verandering hem helpen. Ik blijf hoe dan ook in hem geloven.”