Hertha-trainer baalt stevig van blessure Dilrosun: ‘Dit is niet normaal’

Javairô Dilrosun kende maandagavond geen al te gelukkig debuut voor Oranje. De buitenspeler van Hertha BSC kwam vlak voor rust in het veld voor Ryan Babel, maar moest zich later in de tweede helft weer laten vervangen met een spierblessure. Dat Dilrosun met een kwetsuur terugkeert in Berlijn, zorgt voor frustraties bij Hertha-trainer Pál Dardai.

“Dit is niet normaal. We hebben dit seizoen nog nooit twee keer achter elkaar met hetzelfde team kunnen spelen, doordat er altijd wel problemen zijn”, zegt Dardai in gesprek met Kicker. De oefenmeester sluit uit dat Dilrosun zaterdag in actie kan komen namens Hertha BSC, als TSG 1899 Hoffenheim in Berlijn op bezoek komt. “Of het nu verrekt of gescheurd is: Jeff zal niet in actie komen.”

“Hij zal eerst onderzocht worden door onze clubarts, dat is alles wat ik erover kan zeggen”, vervolgt de oefenmeester, die de oorzaak van de spierblessure ‘in het hoofd’ van Dilrosun zoekt. “Het was misschien allemaal een tikje teveel voor hem. Hij is hier gekomen en werd ineens bejubeld na zijn goede start. Jeff was eigenlijk fit. Misschien had het te maken met het feit dat hij er ineens snel in moest.”

“Normaal is het niet, want hij is goed getraind. We zullen het moeten accepteren”, besluit Dardai. De Hongaarse oefenmeester liet zich eerder al kritisch uit over het feit dat Dilrosun was opgeroepen voor Oranje. Dardai was van mening dat de jonge vleugelaanvaller eerst over een langere periode goed moest presteren, alvorens hij een oproep voor het Nederlands elftal verdiende.