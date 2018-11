Stand Eredivisie na speelronde 12: FC Groningen raakt rode lantaarn kwijt

NAC Breda is de nieuwe hekkensluiter van de Eredivisie. De club uit Breda verloor zaterdag met 2-0 van FC Emmen en zag FC Groningen een dag later zegevieren over sc Heerenveen (2-0). PEC Zwolle staat slechts één punt boven de gevarenzone, terwijl AZ, Vitesse en VVV-Venlo wisten te stijgen op de ranglijst van de Eredivisie.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 PSV 12 12 0 0 38 36 2 Ajax 12 10 1 1 32 31 3 Feyenoord 11 7 2 2 9 23 4 Heracles Almelo 12 6 2 4 1 20 5 VVV-Venlo 11 5 3 3 2 18 6 AZ 12 5 3 4 4 18 7 Vitesse 12 5 3 4 4 18 8 FC Utrecht 12 5 3 4 1 18 9 sc Heerenveen 12 3 5 4 -3 14 10 Fortuna Sittard 12 3 4 5 -1 13 11 Willem II 12 3 4 5 -3 13 12 FC Emmen 12 3 4 5 -12 13 13 ADO Den Haag 12 3 3 6 -11 12 14 Excelsior 12 3 3 6 -13 12 15 PEC Zwolle 12 3 2 7 -9 11 16 FC Groningen 12 3 1 8 -11 10 17 De Graafschap 12 3 1 8 -14 10 18 NAC Breda 12 2 2 8 -14 8