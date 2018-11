‘Real Madrid verliest rechtszaak van LaLiga over lettertype van bedrukking’

Real Madrid heeft een rechtszaak van LaLiga verloren, zo weet Cadena SER te melden. De Spaanse competitieorganisatie was naar de rechter gestapt vanwege het lettertype op de shirts van de Koninklijke. Real Madrid voldeed niet aan het zogenaamde artikel 58, dat voorschrijft dat alle clubs met hun bedrukking aan bepaalde eisen voldoen.

De club had dit seizoen voor een enigszins opvallend lettertype gekozen. Zo werd de ‘z’ op de achterkant van de shirts op een dusdanige aparte manier geschreven, dat het voor verwarring kon zorgen. LaLiga was van mening dat Real Madrid niet aan de gestelde eisen voldeed en besloot om die reden naar de rechter te stappen. De competitieorganisatie werd door de rechter in het gelijkgesteld.

Er is geconcludeerd dat de organisatie van LaLiga voorafgaand aan het seizoen heel duidelijk de regels heeft gecommuniceerd, waardoor de club had kunnen weten dat men niet aan de gestelde eisen voldeed. Real Madrid moet om die reden de bedrukking aanpassen. Daarnaast draait de Koninklijke op voor de gemaakte proceskosten.