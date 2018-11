Zondag, 11 November 2018

Engelse top aast op Nederlander van €45 miljoen

Alexandre Pato denkt voorlopig niet aan een vertrek bij Tianjin Quanjian. De Braziliaanse aanvaller werd onlangs gelinkt aan AC Milan en São Paulo, maar beide clubs hoeven niet op zijn komst te rekenen. (Globo Esporte)

Dennis Praet kan een nieuw langdurig contract tekenen bij Sampdoria. De club wil hem langer binden om Internazionale, AS Roma, AC Milan, Everton en Sevilla buiten de deur te houden. (Il Secolo XIX)

Het wordt voor Bournemouth haast onmogelijk om Nathan Aké in januari te behouden. Manchester United, Manchester City en Tottenham Hotspur hebben interesse in de Oranje-international, die circa 45 miljoen euro moet kosten. (The Sun)

Eduardo Salvio gaat Benfica in januari mogelijk verlaten. Na Internazionale en AS Roma hebben nu ook Lazio en Napoli interesse in de aanvaller, die na dit seizoen tranfervrij is. (O Jogo)

Liverpool is bereid mee te werken aan een tijdelijk vertrek van Dominic Solanke. Crystal Palace en West Ham United willen de spits in de tweede seizoenshelft huren. (The Sun)