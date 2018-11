‘De gesprekken met Man United verliepen enkel met mijn zaakwaarnemer’

Everton verzekerde zich begin augustus van de komst van Yerry Mina. De club uit Liverpool nam de verdediger voor 30,25 miljoen euro over van Barcelona, terwijl ook Manchester United nadrukkelijk in de markt zou zijn geweest. Een transfer naar Old Trafford was echter nooit dichtbij, zegt Mina tegen The Telegraph.

“Ik ben altijd gefocust geweest op Everton. De gesprekken met Manchester United zijn enkel met mijn zaakwaarnemer gevoerd. Ik ben mij altijd erg bewust geweest van het Engelse voetbal, van Manchester United, Manchester City, Everton, Tottenham Hotspur. Maar Everton is altijd een belangrijke club voor mij geweest, eerlijk waar”, aldus Mina.

“Ik keek al naar Everton toen Marouane Fellaini hier speelde”, voegt de 24-jarige Colombiaan eraan toe. Over de start van het seizoen kan hij echter moeilijk tevreden zijn, want door een blessure speelde hij pas één keer in de Premier League. Manager Marco Silva heeft hoe dan ook vertrouwen in Mina, zo verzekert de speler zelf.

“Marco had iedere dag contact met mij om te zeggen dat ik naar Engeland moest komen. Toen ik na het WK op vakantie aan het trainen was om mezelf fit te houden, belde hij. Hij zei steeds: ‘come on, come and play here with us’. Dat vertrouwen was erg belangrijk. Ik weet nu dat ik de juiste keuze heb gemaakt”, besluit Mina.