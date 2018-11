Barcelona heeft stopper terug na bliksemherstel; Dembélé gepasseerd

Samuel Umtiti staat na een afwezigheid van anderhalve maand voor zijn rentree bij Barcelona. De Franse centrumverdediger stond sinds eind september buitenspel met een knieblessure, maar is inmiddels weer fit en zal zondagmiddag deel uitmaken van de wedstrijdselectie van de Catalanen voor het thuisduel met Real Betis. Dat geldt niet voor landgenoot Ousmane Dembélé, die gepasseerd lijkt.

Umtiti is zodoende razendsnel hersteld van zijn blessure. De 24-jarige stopper liep eind september een knieblessure op, waarna gevreesd werd voor een maandenlange absentie. Umtiti ging onder het mes en moest zich volgens onder meer AS richten op het nieuwe kalenderjaar, maar zijn revalidatie blijkt voorspoedig te zijn verlopen. Barcelona laat zaterdagmiddag via de officiële kanalen weten dat de wereldkampioen tot de negentienkoppige selectie van trainer Ernesto Valverde behoort voor het duel met Real Betis.

Dat geldt dus niet voor Dembélé. De buitenspeler raakte deze week in opspraak, nadat hij zonder afmelding ontbrak op de training. Dembélé nam zaterdagochtend gewoon deel uit aan de groepstraining van Barcelona, maar is dit weekeinde vanwege technische redenen buiten de wedstrijdselectie gelaten, zo klinkt het in de Spaanse media. Behalve Dembélé ontbreken ook onder anderen Philippe Coutinho en Thomas Vermaelen, zij het vanwege blessureleed.

Verder bevat de selectie van Barcelona weinig verrassingen voor de thuiswedstrijd tegen Real Betis. Sterspeler Lionel Messi zal in Camp Nou vermoedelijk weer van de partij zijn, nadat hij midweeks wel was meegereisd naar Italië voor het Champions League-duel met Internazionale, maar uiteindelijk niet fit genoeg bleek om minuten te maken. Messi liep op 20 oktober tegen Sevilla een armblessure op, maar lijkt inmiddels weer volledig fit.