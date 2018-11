Zaterdag, 10 November 2018

Chelsea afgeschrikt door torenhoge vraagprijs

Marouane Fellaini is niet van de partij bij de aankomende interlands van België. Bondscoach Roberto Martínez heeft met Manchester United afgesproken dat de middenvelder rust krijgt. (Daily Mail)

Samir Nasri zet hoog in in de onderhandelingen met West Ham United. De transfervrije middenvelder verlangt een jaarsalaris van ruim 5,5 miljoen euro van the Hammers. (Daily Mail)

Chelsea lijkt af te haken in de strijd om Mauro Icardi. Internazionale verlangt honderd miljoen euro voor de Argentijn en dat bedrag is the Blues te gortig. (Daily Star) Internazionale verlangt honderd miljoen euro voor de Argentijn en dat bedrag iste gortig.

Crystal Palace heeft Manchester City duidelijk gemaakt dat Aaron Wan-Bissaka niet te koop is. Ook Everton is geïnteresseerd in de jonge verdediger, maar the Eagles willen hem absoluut niet kwijt. (Diverse Engelse media)

Indien Toby Alderweireld Tottenham Hotspur verlaat, gaat de Engelse club contact opnemen met Bayern München. The Spurs hebben Jérôme Boateng geïdentificeerd als opvolger van de Belgische verdediger. (The Sun)