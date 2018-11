Berghuis: ‘Hij is niet blij, maar hij heeft wel de kwaliteiten voor Feyenoord’

Feyenoord reist zondag af naar Twente voor het uitduel met Heracles Almelo en de Rotterdammers hebben het vaak lastig in het Polman Stadion. Steven Berghuis verwacht dan ook een lastige wedstrijd tegen de ploeg van trainer Frank Wormuth, dat in het geval van een overwinning de derde plaats in de Eredivisie overneemt van Feyenoord.

“Als Heracles van ons wint gaan ze over ons heen. Het is al langer bekend dat Heracles goede spelers heeft, maar nu met die nieuwe trainer zit er echt een goed idee achter waardoor de individuen echt uit kunnen blinken. Dat had ik niet verwacht aan het begin van het seizoen, maar ik ben wel positief verrast”, blikt hij vooruit in gesprek met FOX Sports.

Berghuis ziet een aantal verbeterpunten bij zijn ploeg, aangezien zelfs de wedstrijden die gewonnen worden vrij moeizaam verlopen. “Je merkt aan de groep dat er veel kwaliteit in zit, zowel bij de jongens die spelen als de jongens die minder spelen als de jongens die bijna nooit spelen. Het zou fijn zijn als we wedstrijden gemakkelijker over de streep gaan trekken en dat begint gewoon bij goed voetbal”, legt hij uit.

Yassin Ayoub was onlangs in het nieuws vanwege vermeende disciplinaire problemen, maar dat verhaal werd vrijdag door de middenvelder zelf en door trainer Giovanni van Bronckhorst ontkracht. Berghuis verwacht in Almelo dan ook speelminuten voor de van FC Utrecht overgekomen Ayoub: “Yassin heeft gewoon de kwaliteiten om in Feyenoord 1 te spelen en ook echt iets toe te voegen. Hij is niet blij natuurlijk, maar je blijft hard werken om jezelf fit te houden, de kans gaat komen en dan moet je er klaar voor zijn.”