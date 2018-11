Hoofdrol voor Sneijder: twee doelpunten én directe rode kaart

Wesley Sneijder zal met dubbele gevoelens terugkijken op de wedstrijd tegen Qatar SC. De middenvelder scoorde donderdagavond beide doelpunten (0-2) voor Al-Gharafa, maar werd in de blessuretijd ook met een rode kaart van het veld gestuurd. Met Al-Gharafa staat Sneijder op de vijfde plaats in de Qatar Stars League.

De 34-jarige aanvoerder opende in de blessuretijd van de eerste helft de score in het Suhaim Bin Hamad Stadion in Doha. Hij benutte een strafschop en zeven minuten voor tijd maakte Sneijder er 0-2 van door te profiteren van balverlies van verdediger Dodo. Sneijder staat door zijn dubbelslag op vijf doelpunten in het seizoen.

De recordinternational van het Nederlands elftal haalde het laatste fluitsignaal echter niet, want in de eerste minuut van de extra tijd werd hij na een overtreding getrakteerd op een rode kaart. Hierdoor mist Sneijder het treffen met Al-Sailiya op 24 november.