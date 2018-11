Vitesse deelt stadionverboden uit na spreekkoren voor duel met Ajax

Vitesse heeft donderdag zes supporters een stadionverbod opgelegd. De club is tot dat besluit gekomen naar aanleiding van antisemitische spreekkoren voor het duel met Ajax van 2 september, dat uiteindelijk met 0-4 werd gewonnen door de Amsterdammers.

Het incident vond plaats toen een groep supporters Stadion GelreDome betrad. De beelden van het scanderen van de leuzen werd vervolgens op social media gedeeld en zorgde daar voor veel ophef. Vitesse distantieerde zich meteen van de betrokken supporters en deed daarop, net als het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI), aangifte.

Inmiddels zijn zes supporters geïdentificeerd en zij hebben een voorlopig stadionverbod opgelegd gekregen. Het Openbaar Ministerie heeft daarnaast een onderzoek ingesteld en hangende dat onderzoek, zijn de zes supporters voorlopig niet welkom in het stadion van de Arnhemmers. “Racisme is ontoelaatbaar”, reageert algemeen directeur Joost de Wit tegenover de Gelderlander.

“Ik wil benadrukken dat onze supporters juist heel vaak voor een fantastische sfeer zorgen. Maar dit is een uitwas, die we niet kunnen tolereren. Dit is een strafbaar feit”, vervolgt de bestuurder. Vitesse sluit niet uit dat er in de komende tijd meer stadionverboden worden uitgedeeld.