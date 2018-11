‘Ik heb mijn carrière bij Juventus geruïneerd met één onhandig berichtje’

Vincent Péricard verkaste in 2000 van Saint-Étienne naar Juventus en de voormalig spits leek een mooie toekomst tegemoet te gaan bij de Italiaanse topclub. De Fransman moest na twee jaar alweer vertrekken en naar eigen zeggen komt dat door een ongelukkige bericht die hij verstuurde naar de vriendin van voormalig vice-voorzitter Roberto Bettega.

“Mijn hele Juventus-leven zat vol schandalen”, zegt de nu 36-jarige Péricard, die nadien alleen maar in Engeland actief zou blijven bij onder meer Portsmouth, Stoke City en Southampton, in een interview met Camfoot, geciteerd door the Sun. “Ik en twee andere Franse spelers bij de club kregen Italiaanse les van een prachtige lerares.”

“Op een avond waren we thuis en stuurde ik haar een bericht en nodigde ik haar uit voor een drankje met ons. Een uur later ging de telefoon. Het was Roberto Bettega, de vice-voorzitter van Juventus. Hij weigerde medewerking te verlenen en vroeg ons wie we wel niet waren om zijn vriendin berichten te sturen. Maar we wisten niet dat het zijn vriendin was.”

“We werden daarna naar kantoor geroepen voor gesprekken en ze verhuurden me aan Portsmouth. Het was verschrikkelijk, aangezien het zo goed verliep voor mij bij Juventus. Ik heb mijn carrière bij Juventus geruïneerd met één onhandig berichtje. Ik heb geen twijfels dat mijn leven heel anders was verlopen als dat niet was gebeurd”, besluit Péricard.