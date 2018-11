‘Misschien had echte topclub wel gewonnen, daar kan PSV zich aan vasthouden’

PSV speelt dinsdagavond zijn vierde duel in de groepsfase van de Champions League in Londen tegen Tottenham Hotspur en de Eindhovenaren gaan proberen om hun prestatie uit 2008 te herhalen. De koploper van de Eredivisie was destijds in de kwartfinale van de UEFA Cup te sterk voor the Spurs en Dirk Marcellis was een van de spelers die namens PSV op het veld stond.

“Poeh, die wedstrijd, dan moet ik even graven. Wij speelden destijds op White Hart Lane op een werkelijk perfecte grasmat, dat is nu op Wembley wel anders. De sfeer daar was echt prachtig, het was echt een mooie uitwedstrijd. Moeilijk was het wel, maar we wonnen uiteindelijk zelfs door een goal van Jefferson Farfán”, blikt hij via de officiële kanalen van zijn voormalige werkgever terug. De inmiddels op dertigjarige leeftijd wegens aanhoudende knieklachten gestopte verdediger is onder de indruk van de degelijkheid die de ploeg van trainer Mark van Bommel dit seizoen tot dusver laat zien.

Dat PSV in de huidige voetbaljaargang gemiddeld gezien de jongste ploeg van alle Champions League-deelnemers heeft, ziet hij door de sterke as van het elftal daardoor niet als een onoverkomelijk probleem: “Dan heb ik het over Jeroen Zoet, Daniel Schwaab, Nick Viergever, Jorrit Hendrix en Luuk de Jong. Dat zijn spelers die altijd een voldoende halen en heel vaak zelfs een goed. Ze verzaken nooit, dat vind ik de grootste kwaliteit van dit PSV. Tel daar de kwaliteiten van Lozano, Bergwijn, de aanvallende backs en de andere jongens bij op en je hebt een heel goed elftal. Ik vind ze het hele seizoen al erg stabiel”, vervolgt Marcellis zijn verhaal.

De drievoudig Oranje-international put daarnaast vertrouwen uit wat PSV in de heenwedstrijd, die in 2-2 eindigde, heeft laten zien: “Spurs laat ook nog weleens wat liggen. Dat zag je ook bij de wedstrijd in Eindhoven. Misschien had een echte topclub die wedstrijd wel gewonnen, zij spelen hem dan toch nog gelijk. Dat is iets waar PSV zich aan kan vasthouden.”