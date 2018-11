Fosu-Mensah beleeft rampavond: eigen goal, gele kaart en vroege wissel

Fulham is de nieuwe hekkensluiter van de Premier League. The Cottagers verloren maandagavond met minimaal verschil van Huddersfield Town (1-0) en hebben nu één punt minder dan het team van David Wagner. Cardiff City heeft net als Fulham vijf punten, maar heeft een beter doelsaldo.

Timothy Fosu-Mensah zal waarschijnlijk slecht slapen, want de verdediger maakte na een klein half uur een eigen doelpunt, kreeg even later een gele kaart en werd in de rust vervangen door Cyrus Christie. Gescoord werd er niet meer en daardoor groeide de twintigjarige Fosu-Mensah uit tot de schlemiel van de avond in het Kirklees Stadium.

André Schürrle liet het net in de tweede helft wel bollen, maar de treffer werd geannuleerd omdat Aleksandar Mitrovic buitenspel had gestaan. Bij de thuisploeg werd Terence Kongolo in de blessuretijd vervangen door Juninho Bacuna en Rajiv van la Parra bleef negentig minuten op de bank zitten.