Willem II houdt schade beperkt: ‘We hoeven niet afgeslacht te worden’

Willem II keek tegen Ajax relatief gauw tegen een 2-0 achterstand aan, maar daar bleef het ook bij in de Johan Cruijff ArenA. Trainer Adrie Koster kon na afloop leven met het resultaat, zo vertelde hij voor de camera van Omroep Brabant.

“We hoeven hier niet afgeslacht te worden. Dus dan heeft het weinig zin om op dezelfde voet door te gaan. We gaven wel heel veel ruimte weg”, verwees Koster na de wissel die hij na 35 minuten spelen doorvoerde. Hij haalde middenvelder Dries Saddiki naar de kant ten faveure van verdediger Thomas Meissner.

Koster wilde er ‘een echte wedstrijd’ van maken tegen Ajax: “Door vroeg druk te zetten, omdat je weet dat ze daar normaal gesproken problemen mee hebben. Maar ik denk dat we met een andere speelstijl, zoals we de tweede helft geëindigd zijn, ook niet gewonnen hadden.”

Over de tweede helft was de voormalig interim-trainer van Ajax tevreden: “Maar soms kom je een ploeg tegen die meer kwaliteit heeft dan wij.” Met de club uit Tilburg staat Koster na elf speelronden met tien punten op de veertiende plaats in de Eredivisie. FC Emmen kan zondag langszij komen wanneer men sc Heerenveen treft.