Alleen Ajax houdt Feyenoord vaker van winst af dan opponent van zondag

Na de verloren Klassieker tegen Ajax (3-0) hervat Feyenoord de Eredivisie zondagmiddag tegen VVV-Venlo. De Rotterdammers treffen daarmee hun twee minst favoriete tegenstanders achter elkaar. Opta blikt vooruit op de wedstrijd in De Kuip, zondag vanaf 16.45 uur.

O Feyenoord heeft van alle Eredivisie-teams die het minimaal vijf keer heeft ontmoet alleen tegen Ajax (23 procent) een lager winstpercentage dan tegen VVV-Venlo (36 procent: 15 zeges, 14 remises, 13 nederlagen).

O VVV-Venlo won van geen ploeg vaker in de Eredivisie dan van Feyenoord (dertien keer, samen met ADO Den Haag) en scoorde vaker tegen de Rotterdammers (56 keer) dan tegen iedere andere ploeg.

O VVV is ongeslagen in de laatste twee Eredivisie-duels met Feyenoord (1-1 in Rotterdam

en 1-0 in Venlo), ondanks dat de twee Venlose doelpunten in deze wedstrijden allebei na de 85ste minuut vielen.

O Feyenoord won de eerste vijf thuiswedstrijden van het Eredivisie-seizoen en kan voor het eerst sinds 2000/01 een competitieseizoen beginnen met zes thuiszeges.

O Feyenoord kreeg in de eerste tien wedstrijden van het Eredivisie-seizoen dertien doelpunten tegen, dat was voor het laatst zoveel in 2013/14 (zeventien).

O Steven Berghuis bereidde al negen Eredivisie-doelpunten voor in eigen stadion in 2018, de laatste speler die dit vaker deed in een kalenderjaar voor de Feyenoorders was Dirk Kuyt in 2004 (tien assists).

O VVV-Venlo kreeg nooit eerder slechts tien goals tegen na tien Eredivisie-speelronden en staat voor het eerst sinds 1960/61 in de top zes na tien speelronden op het hoogste niveau (toen ook zesde).

O Alleen Excelsior (292) stond de tegenstander dit seizoen meer balcontacten toe in de eigen zestien dan VVV-Venlo (286), desondanks kregen slechts vijf teams minder schoten op doel tegen van binnen het strafschopgebied dan de ploeg van Maurice Steijn (31, Feyenoord 33).

O VVV heeft dit Eredivisieseizoen gemiddeld slechts 37 procent balbezit, minder dan elk ander team; de laatste ploeg die in een volledig seizoen maximaal 37 procent balbezit had, was Excelsior in 2011/12 (37%).

O Maurice Steijn won als trainer alleen van NAC Breda (zes keer) vaker in de Eredivisie dan van Feyenoord (vier keer, gelijk met Heracles Almelo).