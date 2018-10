Almere City in zak en as door tegentreffer van amateurs in blessuretijd

Almere City FC heeft dinsdagavond een pijnlijke nederlaag moeten incasseren in de KNVB Beker. De huidige nummer vijf van de Keuken Kampioen Divisie kon het niet bolwerken tegen de amateurs van Kozakken Boys. De thuisploeg kwam twee keer op voorsprong en uiteindelijk bleken twee goals voldoende voor een stunt: 2-1.

Ahmed El Azzouti zorgde al vroeg in de wedstrijd voor een tegenvaller voor het bezoek aangezien de aanvaller kon profiteren van matig optreden van de defensie van Almere: 1-0. Almere kreeg in de loop van de wedstrijd voldoende kansen om op gelijke hoogte te komen, maar de bezoekers hadden het vizier niet op scherp staan.

Tien minuten voor tijd kwam Almere via een vrije trap alsnog op 1-1. Verlenging leek in het verschiet te liggen, maar in blessuretijd vervolmaakte Kozakken Boys een stunt door de 2-1 te maken. Diep in blessuretijd glipt de bal door de handen van doelman Kramer, waarna Azzouti zijn tweede van de avond kon maken en Kozakken Boys naar de volgende ronde kon loodsen.