Heracles stalt middenvelder bij promovendus: ‘Wij geloven in hem’

Reuven Niemeijer maakt het seizoen af bij FC Emmen. Zowel de promovendus als Heracles Almelo maakt vrijdagavond melding van een akkoord over de middenvelder. Niemeijer heeft in het Polman Stadion nog een contract tot medio 2020.

“Voor Reuven is het in deze fase van zijn carrière belangrijk om veel minuten te maken op het hoogste niveau”, zegt technisch manager Mark-Jan Fledderus. “Voor hem is dit seizoen bij FC Emmen de kans op speeltijd groter dan hier. Wij geloven echter in de voetballende kwaliteiten van Reuven en houden zijn prestaties nauwgezet in de gaten.”

De 23-jarige Niemeijer maakte in 2016 de overstap van Quick’20 naar Heracles en kende een uitstekende start. Uiteindelijk speelde hij 38 wedstrijden en daarin was hij goed voor 11 doelpunten en 3 assists. Zijn contract bij Heracles kan door een optie overigens nog met een jaar verlengd worden.