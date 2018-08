Roda JC haalt ‘echte targetman’ met verleden bij Borussia Dortmund

Roda JC Kerkrade heeft overeenstemming bereikt met Tim Väyrynen. De 25-jarige spits uit Finland komt transfervrij over van Hansa Rostock en heeft in Kerkrade een contract voor één seizoen getekend, met een optie voor een tweede seizoen.

Väyrynen genoot zijn opleiding bij de Finse topclub FC Honka, waar hij op 21-jarige leeftijd werd weggeplukt door Borussia Dortmund. Via Viktoria Köln, Dynamo Dresden en Hansa Rostock strijkt de spits nu neer in het Parkstad Limburg Stadion.

“Met het aantrekken van Tim Väyrynen hebben we de 'nummer 9' positie ingevuld”, licht technisch directeur Harm Van Veldhoven toe op de clubsite van de Limburgers. “Tim is een echte targetman en heeft met 62 doelpunten bewezen een neusje voor de goal te hebben. Hij heeft reeds acht interlands voor de nationale ploeg van Finland achter zijn naam staan. Wij zijn content met het aantrekken van deze speler en kijken uit naar zijn eerste wedstrijd in het geel-zwart.”

Väyrynen doorliep donderdag de medische keuring. Hierna werd de overeenkomst tussen club en speler afgerond. Vanaf maandag sluit de spits aan bij de selectie van Roda JC.