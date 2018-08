Duel Spaanse promovendus in LaLiga uitgesteld wegens onveilig stadion

De wedstrijd tussen Rayo Vallecano en Athletic Club, die komende zaterdag gespeeld had moeten worden, is uitgesteld. LaLiga maakt in een statement bekend dat de gemeente Madrid heeft laten weten dat de thuishaven van de promovendus onveilig is verklaard. Er mogen in het Campo de Fútbol de Vallecas pas weer wedstrijden gespeeld worden als de nodige verbeteringen zijn doorgevoerd.

De Comunidad de Madrid, die eigenaar is van het stadion, heeft deze beslissing genomen naar aanleiding van de wedstrijd tussen Rayo Vallecano en Sevilla (1-4) op 19 augustus. Tijdens het treffen zou de tribune waar de fans van de bezoekers zaten, hebben bewogen terwijl de doelpunten van Sevilla gevierd werden. Daarnaast viel een vierjarig jongetje door een hek dat niet afgemaakt was tijdens een recente renovatie.

Er moeten nu eerst grondige verbeteringen aan het stadion gedaan worden alvorens er weer wedstrijden met publiek gespeeld mogen worden. Het is echter onduidelijk op welke termijn deze benodigde renovaties gedaan kunnen worden. Volgens AS zal dit op zijn vroegst in oktober zijn, waardoor Rayo Vallecano voor minimaal vier thuiswedstrijden een oplossing zal moeten vinden.

De promovendus heeft drie opties: zijn thuiswedstrijden zonder publiek afwerken, een alternatief onderkomen in Madrid vinden met plaats voor de 13.000 seizoenkaarthouders of de thuisduels laten omzetten in uitwedstrijden. In het statement laat LaLiga weten dat er op korte termijn met alle betrokken partijen naar een passende oplossing wordt gezocht.