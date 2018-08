Telefonisch advies voor ‘natuurkracht’ Strootman: ‘Kevin was verheugd!’

Kevin Strootman gaat AS Roma inruilen voor Olympique Marseille. De middenvelder, die voor minimaal 25 miljoen euro verkocht gaat worden, gaat naar verluidt een vijfjarig contract ondertekenen bij de Franse club. Medhi Benatia, verdediger van Juventus, sprak met Strootman, die graag wilde weten wat voor club Marseille is.

“Hij is een leider, een natuurkracht”, zegt Benatia, die zijn loopbaan begon bij Marseille en in het seizoen 2013/14 met de Nederlander samenspeelde bij Roma, in gesprek met L’Équipe. “In technisch opzicht is hij heel erg geschoold, net als Thiago Motta. Hij is een erg goede aanwinst voor Marseille. Hij was erg geliefd bij de fans van Roma.”

“Ik heb met hem over de telefoon gesproken en we spraken over de sfeer in de Stade Vélodrome (thuishaven van Marseille, red.). Hij houdt van die sfeer en wat betreft toewijding en passie zal het top zijn. Ik heb hem verteld wat hem te wachten stond en Kevin was verheugd! Rudi Garcia (trainer, red.) is er ook, die kent hem goed. Rudi weet dat Strootman een goede speler is.”

“En Kevin weet dat Rudi een geweldige trainer is. Natuurlijk wilden ze weer samen met elkaar werken. Hij zal veel, goed werk verrichten op het middenveld van Marseille”, besluit Benatia. Strootman speelde tot op heden 131 duels voor Roma, met 13 goals en 20 assists als resultaat. De Oranje-international ligt momenteel nog tot medio 2022 vast in Rome.