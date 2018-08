‘Er was niet tegen te vechten bij Ajax, dan moet je verder kijken’

Aschraf El Mahdioui speelde jarenlang in de jeudopleiding van Ajax en werd een grote toekomst voorspeld, maar de middenvelder wist nooit door te breken bij de Amsterdamse club. Via ADO Den Haag is El Mahdioui bij AS Trencin terechtgekomen. Na het vertrek van Wim Jonk bij Ajax ging het bergafwaarts met de middenvelder in Amsterdam.

“Hij was heel erg met ons bezig en maakt ons als selectie echt beter. Mijn band met hem was heel goed. Hij zag het heel erg in mij zitten, dat sprak hij ook uit”, zegt de 22-jarige defensieve middenvelder in een interview met ELF Voetbal. El Mahdioui voelde veel vertrouwen van Jonk en had het lastig met het vertrek van de oud-voetballer bij Ajax.

“Ik begrijp best dat het voor veel supporters van Ajax balen was. Jonk is namelijk echt een heel goede trainer die de talenten echt beter maakte”, aldus El Mahdioui, die onder Jaap Stam en Andries Ulderink minder aan spelen toekwam. “Van aanvoerder van Ajax Onder-19 werd ik tribuneklant bij de beloften. Eigenlijk al vanaf het begin. Dat was moeilijk. Ze zagen het niet in me zitten.”

Toen El Mahdioui wél minuten mocht maken, liet hij geen goede indruk achter. “Maar ik mocht nooit blijven staan. Dat was wel moeilijk te begrijpen. Ik deed er alles aan om te mogen spelen en ik presteerde best goed. Maar er was niet tegen te vechten. Dan moet je verder kijken”, aldus de middenvelder, die zelfverzekerd blijft: “Ik ben goed genoeg voor Ajax 1.”