‘AZ meldt zich in Londen om gewezen toptalent te huren’

Reece Oxford komt mogelijk in de Eredivisie terecht. Engelse media melden dat AZ zich bij West Ham United heeft gemeld om de negentienjarige centrale verdediger te huren. De club uit Alkmaar is echter niet de enige gegadigde.

Eibar heeft eveneens belangstelling voor Oxford, die vorig seizoen werd uitgeleend aan Borussia Mönchengladbach, maar voorlopig niet in de plannen voorkomt van Manuel Pellegrini. Oxford maakte in 2011 de overstap van Tottenham Hotspur naar West Ham en speelde zeventien wedstrijden in het eerste elftal van the Hammers.

De international van Engeland Onder-20, die ook over een Jamaicaans paspoort beschikt, staat bij West Ham nog tot de zomer van 2021 onder contract. Hij werd eerder gezien als een van de grootste talenten in het Engelse voetbal. Hij maakte op zestienjarige leeftijd zijn debuut voor de club en werd meerdere keren vergeleken met Rio Ferdinand.

Tot een definitieve doorbreek in Londen is het echter nog niet gekomen. Naar verluidt heeft zowel Eibar als AZ voorgesteld om Oxford tot de winterstop te huren, met de mogelijkheid om de samenwerking te verlengen. Bovendien zou er een optie tot koop in de huurovereenkomst opgenomen moeten worden.