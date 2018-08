Barcelona biedt miljoenen: ‘Hij heeft alles voor een topspeler’

Met pen en papier in de hand en tientallen scouts hijgend in de nek struint Voetbalzone wekelijks de internationale velden af. Wie zijn de sterren van de toekomst, welke talenten moeten absoluut in de gaten worden gehouden? Ons volgende doelwit: Leonardo Balerdi, verdediger uit Argentinië.

Door Gijs Freriks

Leonardo Balerdi heeft zijn debuut voor Boca Juniors nog niet gemaakt, maar toch staat hij al op de radar van clubs uit Europa. Hij blonk onlangs uit tijdens het COTIF Tournament in L’Alcúdia in de regio Valencia en wist dat toernooi voor spelers onder de twintig jaar met Argentinië te winnen. In de finale waren los Albicelestes van Lionel Scaloni te sterk voor Rusland. De naam van Balerdi werd door menig scout opgeschreven, ook door die van Barcelona.

Volgens onder meer TNT Sports heeft Barcelona zelfs een bod van vier miljoen euro uitgebracht, een transfersom die door variabelen tot tien miljoen zou kunnen oplopen. Toen Boca Juniors op 15 augustus tegen Barcelona speelde om de Trofeu Joan Gamper, en met 3-0 verloor, zei voorzitter Daniel Angelici: “Ze hebben een bod uitgebracht voor een speler die er nu niet bij was. Maar dat bod is afgeslagen.” Argentijnse en Spaanse media weten wel zeker dat de aanbieding bedoeld was voor Balerdi.

Balerdi werd geboren in de stad Villa Mercedes in de provincie San Luis. Hij begon met voetballen bij Club Sportivo Pueyrredón en was middenvelder. Toen hij op zijn veertiende de overstap maakte naar Boca, besloten de trainers hem vanwege zijn lengte (1 meter 87) te testen als verdediger. Uit die linie is de jeugdinternational nooit meer verdwenen. “Na zijn schouderoperatie is hij heel snel de leider geworden van de spelers in zijn leeftijdscategorie en begon hij steeds vaker te spelen voor de reserves”, aldus Claudio Vivas.

Vivas is de coördinator van de jeugdopleiding van Boca en was eerder coach bij onder meer Banfield en de Onder-20 van Chili. “Hij is erg compleet. Hij is niet alleen een goede voetballer, maar ook heel professioneel en een prettig persoon. Hij bezit alle eigenschappen om een topspeler te worden”, vertelde Vivas in een interview met Infobae. Balerdi ontwikkelde zich verder en werd vanwege de blessure bij Darío Benedetto opgenomen in de selectie voor de Copa Libertadores, de Zuid-Amerikaanse evenknie van de Champions League. Hij trainde tijdens de voorbereiding ook volledig met het eerste mee.

“Het is een droom om hier te zijn. Ik heb de voorbereiding met de selectie altijd mee willen maken. Mijn idolen als kind hebben hier gespeeld. Het vervult mij met veel plezier om met hen samen te kunnen spelen”, leek Balerdi tijdens een trainingskamp in Miami te verwijzen naar Fernando Gago en Carlos Tévez. Bij Argentinië mocht hij van bondscoach Jorge Sampaoli zelfs een keer meetrainen met de grote jongens, met Lionel Messi en consorten. Mocht Barcelona in de toekomst opnieuw een poging gaan wagen voor Balerdi, dan kan het zomaar zijn dat het talent daadwerkelijk komt samen te spelen met Messi.

Naam: Leonardo Balerdi

Geboortedatum: 26 januari 1999

Club: Boca Juniors

Positie: centrale verdediger

Sterke punten: interceptie, snelheid, sprongkracht