Malacia legt uit: ‘Mijn afwezigheid had niets te maken met een blessure’

Tyrell Malacia brak vorig seizoen door als linksback van Feyenoord, maar was aan het begin van het seizoen afwezig. Trainer Giovanni van Bronckhorst koos in een aantal wedstrijden voor Calvin Verdonk op de positie van Malacia. In gesprek met De Telegraaf laat de negentienjarige verdediger weten hoe het komt dat hij er even niet bij was bij Feyenoord. “Het ging thuis even niet goed.”

“Fysiek kan ik nog zo in orde zijn, maar als je hoofd vol zit en je daardoor mentaal niet zo sterk bent, moet je even een pas op de plaats maken”, aldus Malacia, die verder niet te diep wil ingaan op de gezondheidsproblemen binnen het gezin. Feyenoord toonde veel begrip. “Met de trainer heb ik kunnen praten. Mijn afwezigheid had niets te maken met een blessure. Het ging door de dingen thuis even wat minder en de trainer maakte toen de keuze om met Calvin Verdonk te spelen. Het gaat nu beter thuis.”

Malacia kwam vorig seizoen in beeld nadat Ridgeciano Haps geblesseerd raakte. Van Bronckhorst gaf het talent het vertrouwen en Malacia greep de kans met beide handen aan. Hij heeft altijd als doel gehad om het eerste elftal van Feyenoord te halen. Aanbiedingen van clubs uit het buitenland liet hij dan ook links liggen. “Ik zat prima bij Feyenoord, vond ik altijd. Deze club geeft me een goed gevoel en ik had geen enkele reden om hier weg te gaan. Kijk eens wat ik al heb bereikt, al wil ik nog veel meer wedstrijden voor Feyenoord 1 spelen.”

Samen met zijn ouders heeft Malacia zijn eigen route uitgestippeld. “Het is heel simpel, als je de kans krijgt moet je hem grijpen. Dat zeg ik ook tegen andere jonge spelers in de selectie. Bij Feyenoord krijg je echt kansen. En ik leer hier van oudere spelers. Ik vind het mooi om als ’back’ aan te vallen en mijn power te gebruiken”, aldus Malacia, die zichzelf wil blijven ontwikkelen. “Zo’n Marcelo van Real en Alaba van Bayern, die ook via de jeugd doorbrak in het eerste elftal, zijn mijn voorbeelden. Heerlijk, zoals zij aanvallen.”