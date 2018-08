Kashia schrijft geschiedenis en ontvangt tijdens CL-loting nieuwe award

Guram Kashia is de eerste winnaar van de #EqualGame Award, een nieuwe prijs van de UEFA die wordt toegekend aan een voetballer die als rolmodel heeft gediend in de strijd om gelijke rechten en diversiteit in het voetbal. De voormalig aanvoerder van Vitesse krijgt de prijs omdat hij met het dragen van een regenboogaanvoerdersband aandacht vroeg voor diversiteit in het voetbal.

Kashia komt tegenwoordig uit voor San José Earthquakes in de Verenigde Staten, maar speelde de afgelopen acht seizoenen voor Vitesse. In het weekend van 14 en 15 oktober droegen alle aanvoerders van clubs uit de Eredivisie, Jupiler League en de Eredivisie Vrouwen een regenboogband. Ze wilden daarmee initiatieven in het kader van de jaarlijkse Nationale Coming Out Dag ondersteunen. In het geval van Kashia leidde de actie tot een stormvloed aan kritiek in zijn thuisland Georgië. Er werd zelfs opgeroepen om de 31-jarige verdediger niet meer op te roepen voor het nationale elftal.

Kashia maakte echter meteen duidelijk dat hij geen spijt had van zijn keuze. Op de website van de UEFA voegt hij daar woensdag aan toe dat hij zal blijven 'vechten voor diversiteit en gelijke rechten voor iedereen in het voetbal'. "Ongeacht waar ik in de toekomst zal spelen", aldus de Georgiër. Hij wordt gefeliciteerd door UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin. "Guram verdient het om deze prijs te winnen. Hij heeft een belangrijke rol op zich genomen door de LHBT-gemeenschap te ondersteunen. Ondanks de bedreigingen aan zijn adres, predikte hij tolerantie en acceptatie."

Op donderdag 30 augustus, tijdens de Champions League-loting in Monaco, neemt Kashia de prijs in ontvangst. Deze zomer maakte hij voor meerdere tonnen de overstap van Vitesse naar San José Earthquakes. Kashia kwam in de zomer van 2010 over van Dinamo Tbilisi en groeide uit tot een boegbeeld van Vitesse. Hij speelde 293 wedstrijden, scoorde 25 keer en won in het seizoen 2016/17 de KNVB Beker met de geelzwarten.