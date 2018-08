‘PEC informeerde naar ervaren ex-Ajacied als vervanger van Thomas'

PEC Zwolle zag Ryan Thomas onlangs naar PSV vertrekken en de club is er vooralsnog niet in geslaagd om een vervanger in huis te halen. Volgens het Algemeen Dagblad heeft technisch directeur Gerard Nijkamp geprobeerd om ex-Ajacied Michael Krohn-Dehli naar Zwolle te halen. Ook gooide PEC een lijntje uit naar Thomas Lam van Nottingham Forest. Ondanks deze pogingen wacht trainer John van 't Schip nog op een nieuwe middenvelder.

Het vertrek van Thomas hing al geruime tijd in de lucht en desondanks slaagde Nijkamp er tot dusverre niet in om een vervanger aan te trekken. Krohn-Dehli, speler van Deportivo La Coruña, was in beeld. Het dagblad treedt verder niet in details, behalve dat PEC een poging waagde. Ook werd geïnformeerd naar Lam, die mag vertrekken bij Nottingham Forest. Volgens Voetbal Internationals heeft hij echter nog meer opties.

Van 't Schip hoopt op een versterking, want de start van het nieuwe seizoen is tegenvallend. Na twee wedstrijden staat PEC Zwolle zonder punten op de zeventiende plaats en aankomend weekend staat de wedstrijd tegen regerend landskampioen PSV op het programma. Afgelopen zondag ging het team van Van 't Schip met 2-0 onderuit op bezoek bij FC Utrecht. “Het was heel teleurstellend”, aldus Mike van Duinen. “De voorbereiding was prima en we trainen ontzettend goed, maar het resultaat in de eerste twee wedstrijden valt erg tegen. Tegen Utrecht was het verdedigend niet goed en oogden we aan de bal na de tegengoals machteloos.”

Van Duinen, die deze zomer voor 750.000 euro werd overgenomen van Excelsior, baalt van de zwakke start. “Dit is niet de bedoeling. We hebben genoeg goede voetballers, maar ook wat jonge jongens. Dat moet groeien. De bedoeling is om van plek 8 tot 12 te spelen. Na de goede voorbereiding dachten we dat er stiekem zelfs meer in zat. Voorlopig hoeven we niet aan de doelstelling te denken. Laten we eerst maar wat punten pakken.”