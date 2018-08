Tegenvaller voor Willem II: ‘Helaas zal ik maanden niet kunnen spelen’

Adrie Koster kan voorlopig geen beroep doen op Karim Coulibaly. Willem II communiceert dat de linksbuiten een bovenbeenblessure heeft opgelopen en onder het mes gaat. Coulibaly zal de komende maanden dus niet in actie kunnen komen.

“Helaas zal ik enkele maanden niet kunnen voetballen. Ik heb een spierblessure opgelopen in mijn linker bovenbeen, waar voor het herstel een operatie de beste optie was. Ik ga er hard voor werken om sterk terug te keren en wens mijn teamgenoten veel succes”, reageert de linkspoot.

Willem II nam Coulibaly vorig jaar zomer over van AS Nancy. De in Senegal geboren voormalig jeugdinternational van Frankrijk tekende een contract tot medio 2020, met een optie op een extra jaar. Tot dusverre speelde hij drie wedstrijden in het eerste elftal van De Tricolores.