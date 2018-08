Quaresma schiet Besiktas te hulp na slippertje van Babel

Besiktas is na twee speelronden nog foutloos in de Süper Lig. Na de zege op Akhisar werd ook BB Erzurumspor aan de zegekar gebonden. De club uit Istanbul boekte door doelpunten van Gökhan Gönül, Álvaro Negredo en Ricardo Quaresma een 1-3 zege. Laatstgenoemde was ook nog goed voor twee assists.

Besiktas hoopte de tweede competitiezege van het seizoen te boeken en trainer Senol Günes gunde Quaresma, Domagoj Vida en Negredo hun eerste basisplaats. Dat ging ten koste van onder anderen Jeremain Lens, die op de bank begon. Ryan Babel startte wél en stond aan de basis van de 1-0: hij werkte de bal na zeventien minuten niet goed weg en daardoor kon Jasmin Scuk afdrukken. De doelpuntenmaker raakte na ruim een half uur de lat en daardoor ontsnapte Besiktas aan een ruimere achterstand.

De Zwarte Adelaars creëerden nauwelijks iets en Günes greep na 37 minuten in: Oguzhan Özyakup werd geslachtofferd en stond zijn plek af aan Adriano. In de slotfase deed Quaresma een poging, maar doelman Hakan Canbazoglu hoefde zich weinig zorgen te maken. Na de onderbreking stelde Besiktas orde op zaken: rechtsback Gökhan Gönül tekende voor de gelijkmaker en een klein kwartier voor tijd maakte Negredo er 1-2 van.

De Spanjaard scoorde met een hakje na een lage voorzet van Quaresma. Lens stond toen al vier minuten op het veld, want hij het de plaats overgenomen van Necip Üysal. Lens stond aan de basis van de 1-3, want hij werd in het strafschopgebied neergehaald door doelman Hakan. Quaresma ging achter de bal staan en maakte geen fout. Lens moest na de overtreding verzorgd worden, maar lijkt geen serieuze blessure te hebben opgelopen.