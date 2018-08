Vitesse voelt zich bestolen in Bazel: ‘We zijn echt genaaid’

Vitesse liep donderdag al vrij snel achter de feiten aan. Jake Clarke-Salter pakte een rode kaart en niet veel later maakte FC Basel de 1-0. Omdat de club uit Zwitserland ook al in Arnhem met minimale cijfers had gewonnen, was het tweeluik met die treffer zo goed als gespeeld. Maikel van der Werff vond de rode kaart ‘zwaar onterecht’.

“We zijn echt genaaid door die rode kaart. Het werd voor ons heel moeilijk daarna. We hebben alles op alles gezet, maar het zat er niet in”, aldus de centrumverdediger tegen Omroep Gelderland. De rode kaart viel een ‘cruciaal moment’, aldus de 29-jarige Van der Werff.

“Want twee minuten daarvoor gebeurt hetzelfde (bij ons, red.) aan de zijlijn en dan krijgen wij een vrije trap tegen.” Van der Werff kreeg bijval van Bryan Linssen, die de uitsluiting voor Clarke-Salter voor de camera van FOX Sports ‘belachelijk’ noemde: “Dit is nooit een rode kaart. Hij gaat voor de bal en heeft de bal, maar nu is er niks meer aan te doen.”

“Je weet dat je hier moet winnen en dan zit er veel tegen. We speelden niet zo goed als vorige week. Als je dan na een half uur ook nog met tien man komt te staan… Ik geloofde er daarna nog wel in, maar het werd wel een stuk moeilijker.” Leonid Slutsky zei ‘trots’ te zijn op zijn spelers: “Het is geen excuus, maar als je zeventig minuten met tien man speelt, wordt het heel moeilijk.”